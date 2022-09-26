Конгресс США предварительно согласовал помощь Украине на $12 млрд

Фото: Nicholas Pilch/U.S. Air Force

Американские законодатели согласились включить почти $12 млрд дополнительной помощи Украине, которую запрашивала администрация Соединенных Штатов, в законопроект о продолжении финансирования американского правительства, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Как отмечает агентство, законопроект, который включает также временное финансирование целого ряда правительственных программ США, должен быть рассмотрен до полуночи 30 сентября. В противном случае ряд федеральных ведомств вынужден будет приостановить работу с понедельника, 3 октября.

Помимо помощи Украине, в законопроект также будет включено выделение средств на программу переселения афганских беженцев.

Также сообщалось, что западные страны, включая США, используют бухгалтерские махинации для завышения реальных объемов финансовой помощи Украине. Журналисты Foreign Affairs отмечают, что европейские страны стали включать средства, которые были потрачены на национальном уровне после наплыва украинских беженцев, в предполагаемые суммы, выделенные Киеву. Автор материала подчеркивает, что правилами это не запрещено, но такие действия сильно завышают в глазах международного сообщества реальные размеры помощи.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что власти обсуждают с руководством США поставку дальнобойных ракет. Дипломат при этом не исключил, что Вашингтон примет решение в пользу Киева.