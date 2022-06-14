В США снова обвинили Россию в «вывозе зерна с Украины» В Белом доме снова обвинили Россию в «вывозе зерна с Украины»

Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вместе с рядом других стран стараются не допустить продажу Россией зерна, якобы вывезенного с Украины. Так она отреагировала на соответствующие публикации в некоторых западных СМИ, сообщает РИА Новости.

Я не могу комментировать материал того издания, которое вы цитируете. Однако могу сказать, что мы работаем с другими странами над тем, чтобы не допустить продажу зерна, которое, вероятно, было украдено, — отметила представитель Белого дома.

Некоторые СМИ на Западе прежде рассказали о предостережениях Белого дома, которые его сотрудники высказывали странам Африки по поводу закупок у России зерна, так как оно «могло быть украдено» у Украины. Подобные заявления делали и представители Евросоюза. Россия подобные обвинения отвергает.

Ранее стало известно, что уполномоченный правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер заявил: власти Германии намерены помочь ускоренно вывезти украинское зерно на территорию Евросоюза с помощью железнодорожного транспорта. Он добавил, что таким образом получится вывезти до 10 млн тонн зерна.