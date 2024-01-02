В США скоростной поезд сошел с рельсов и загорелся

Фото: Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

В американском городе Сан-Франциско скоростной поезд сошел с рельсов и загорелся, об этом сообщает местное подразделение телекомпании CBS. Инцидент произошел возле станции Оринда. В результате пострадали по меньшей мере девять человек.

По информации представителя BART (Bay Area Rapid Transit — система скоростных электропоездов, находящаяся в области залива Сан-Франциско и соединяющая агломерацию городов Сан-Франциско, Окленд, Беркли и ряд других), поезд вышел из Оринды в Лафайет около 09:00 по местному времени (20:00 мск). После отправления первые два вагона сошли с рельсов и загорелись. Пассажиры были экстренно эвакуированы. Огонь потушен.

Пострадавших доставили в местную больницу, врачи диагностировали у них незначительные повреждения. Сколько человек находилось в поезде в момент инцидента и его причины неизвестны. По информации BART, в настоящее время линии в обоих направлениях открыты. При этом станция Оринда останется закрытой до конца дня.

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