https://static.news.ru/photo/353d5140-ea80-11e9-8a45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/Global Look Press

Жительницу Оклахомы Тину Спринтер госпитализировали в клинику после того, как семимесячный лабрадор по кличке Молли случайно выстрелил ей в ногу из пистолета.

Находясь в автомобиле, 44-летняя американка вместе со своим спутником и щенком остановились, чтобы пропустить поезд. Внезапно питомец вскочил на подлокотник переднего сиденья, где лежал пистолет. Оружие выстрелило, передаёт Daily Star .

Мужчина сумел остановить кровотечение ремнём безопасности, пока пара ждала карету скорой помощи.

Впервые слышу о собаке, стреляющей в человека, — цитирует Life полицейского, приехавшего к месту происшествия.

Как ранее писал News.ru, в США восьмимесячный щенок питбуля погиб, спасая детей от ядовитой змеи. Инцидент произошёл в американском штате Флорида. Рептилия начала подкрадываться к братьям Орили и Ориону в то время, когда они чистили миску собаки. Щенок, почувствовав опасность, мигом вцепился в неё и оторвал ей голову зубами, однако сам не смог выжить в схватке.