Жительницу Оклахомы Тину Спринтер госпитализировали в клинику после того, как семимесячный лабрадор по кличке Молли случайно выстрелил ей в ногу из пистолета.
Находясь в автомобиле, 44-летняя американка вместе со своим спутником и щенком остановились, чтобы пропустить поезд. Внезапно питомец вскочил на подлокотник переднего сиденья, где лежал пистолет. Оружие выстрелило, передаёт Daily Star.
Мужчина сумел остановить кровотечение ремнём безопасности, пока пара ждала карету скорой помощи.
Впервые слышу о собаке, стреляющей в человека, — цитирует Life полицейского, приехавшего к месту происшествия.
Как ранее писал News.ru,в США восьмимесячный щенок питбуля погиб, спасая детей от ядовитой змеи. Инцидент произошёл в американском штате Флорида. Рептилия начала подкрадываться к братьям Орили и Ориону в то время, когда они чистили миску собаки. Щенок, почувствовав опасность, мигом вцепился в неё и оторвал ей голову зубами, однако сам не смог выжить в схватке.