В США рассказали о потерях ВСУ в Запорожской области Бывший разведчик США Риттер: ВСУ несут серьезные потери в Запорожской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, заявил в эфире Danny Haiphong бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, контрнаступление украинских сил терпит неудачу, поскольку командование не может изменить ситуацию на фронте.

Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада с танками Challenger, с БМП и другой техникой сейчас несет колоссальные потери под Работино, — заявил офицер.

Риттер отметил, что сейчас командование ВСУ бросило последние три стратегические резервные бригады в район Запорожья. По плану украинского лидера Владимира Зеленского военные должные были установить контроль над Мелитополем, однако они не смогли пробить первую линию оборону российских сил.

Ранее руководитель аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан заявил, что вероятность прорыва украинскими военными линии обороны ВС РФ равна нулю. По его словам, российские силы выстроили глубокоэшелонированную линию оборону, которую ВСУ не смогли прорвать. Более того, Россия, в отличие от Украины, пока не вводила в бой собственные резервы, добавил специалист.