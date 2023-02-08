В США рассекретили материалы с обещаниями Клинтона Ельцину Национальный архив США: Клинтон пообещал Ельцину тесное сотрудничество

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Билл Клинтон и Борис Ельцин

Бывший американский президент Билл Клинтон на переговорах с российским коллегой Борисом Ельциным в 1993 году обещал работать над «тесным сотрудничеством», говорится в документах, которые рассекретил национальный архив США. В частности, обнародована стенограмма телефонного разговора двух бывших глав государств, сообщает РИА Новости.

В разговоре 23 января 1993 года Ельцин поздравил коллегу с инаугурацией.

Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России, — сказал в ответ Клинтон.

Он уверял российского президента в том, что в сложные для Евразийского континента времена России и США следует работать вместе. Клинтон также указал на необходимость переговоров по СНВ-2, была достигнута договоренность об очной встрече президентов.

Ранее стало известно, что в Госдепартамент США во время президентства Джорджа Буша — старшего поступала информация о состоянии здоровья Бориса Ельцина. Так, 27 января 1992 года президент России не выступил с запланированной речью о контроле над вооружениями, согласно стенограмме из посольства США в Москве, президент не смог этого сделать, так как ему пришлось «лечиться от похмелья».