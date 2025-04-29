В США раскрыли, что станет с Украиной после заключения мирного соглашения Politico: после окончания конфликта Киев останется без гарантий безопасности

После окончания украинского конфликта и заключения мирной сделки Киев останется «расчлененным» и без гарантий безопасности, сообщила газета Politico. В издании отметили, что Вашингтон не хочет помогать европейским странам, а они, в свою очередь, хотя и дают обещания Украине, но действуют нерешительно.

В результате мирной сделки Киев не только выйдет из этого жесткого конфликта «расчлененным», у него также не будет никаких серьезных гарантий безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что власти Украины представили программу «Линия дронов», которая направлена на решение проблемы нехватки военного персонала. По информации издания, эта инициатива может стать альтернативой традиционным военным сценариям, если переговоры о прекращении огня не принесут результата.

Особенностью программы является использование FPV-дронов, управление которыми осуществляют четыре человека: пилота, штурмана, специалиста по вооружению и оператора ретрансляционного дрона. По мнению экспертов, находить людей для таких задач проще, чем комплектовать пехотные подразделения.

Также подчеркивается экономическая выгода использования БПЛА. Стоимость одного устройства составляет от $500 до $750, в то время как артиллерийский снаряд большого калибра стоит примерно $3000.