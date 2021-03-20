В США прошло шествие в защиту азиатов

https://static.news.ru/photo/fba39d28-8a1e-11eb-98d1-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

Несколько сотен человек устроили массовое шествие в Атланте (штат Джорджия) в знак протеста против ненависти к людям азиатского происхождения. Аналогичные демонстрации прошли в Сан-Франциско, Чикаго и Питтсбурге.

Проявление расизма — это часть нашей повседневной жизни, и наше общество фактически молча страдало на протяжении очень долгого времени, — цитирует портал AJC одного из участников акции в Атланте.

В шествии приняли также участие сенаторы Конгресса США от Джорджии демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. Демонстранты собрались на площади рядом с офисом губернатора штата с призывами прекратить проявления ненависти и насилия в отношении людей с азиатской внешностью.

Как писал NEWS.ru, традиционный курс математики с упором на объективность и сосредоточенность на правильном ответе теперь считается расистским в штате Орегон. Власти хотят ввести новый курс «этноматематики». Орегонский департамент образования побуждает учителей записываться на курсы по продвижению так называемой этноматематики. Согласно новой дисциплине, сосредоточенность на поиске правильного решения математических примеров — это проявление «идеи превосходства белой расы».