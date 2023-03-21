В США предупредили о распространении смертельно опасного грибка Центры по контролю заболеваний в США сообщили о росте смертельно опасного грибка

Фото: R. Koenig/Global Look Press

На территории США распространяется редкое грибковое заболевание, которое может грозить смертью, оно вызвано грибком Candida auris. Об этом сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Там отметили, что в настоящее время заболевание отслеживается в половине штатов.

По мнению представителей CDC, распространение грибка усугубила пандемия COVID-19. Отмечается, что он поражает в первую очередь пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой, и практически не представляет опасности для молодежи.

Специалисты отмечают, что грибок не поддается лечению традиционными препаратами и приводит к смерти в 60% случаев. В CDC призвали улучшать методы выявления и инфекционного контроля для предотвращения распространения Candida auris

По статистике, в 2022 году в США зарегистрировали не менее 2 377 случаев заболевания. В 2020 году было зарегистрировано только 757 случаев.

Candida auris является опасным грибком, штаммы которого устойчивы к трём основным классам противогрибковых препаратов, а его точное определение возможно только с помощью специальных лабораторных методов. Он был впервые определён в качестве возбудителя заболевания у человека в 2009 году в Японии.

В 2021 году вспышки заражения Candida auris произошли в Вашингтоне и штате Техас. Очаги заражения находились среди пациентов медучреждений.