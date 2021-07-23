В США зафиксированы две вспышки распространения смертельной супербактерии

В США зафиксированы первые случаи передачи смертельной супербактерией от человека к человеку. Вспышки заражения со смертностью до 30%, вероятно от Candida auris, произошли в Вашингтоне и штате Техас. Об этом сообщает Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Очаги заражения - среди пациентов медучреждений. Candida auris является опасным грибком, штаммы которого являются устойчивыми ко всем трём основным классам противогрибковых препаратов, а его точное определение возможно только с помощью специальных лабораторных методов. Он был впервые определён в качестве возбудителя заболевания у человека в 2009 году в Японии, пишет NYT.

Согласно заявлению CDC, в штате Вашингтон за первые четыре месяца этого года был выявлен 101 случай заражения опасным грибком. За аналогичный период в Техасе заразились 22 человека.

Смертность за 30 дней при обеих вспышках вместе составила 30%, - говорится в заявлении.

В ведомстве также добавили, что случаи передачи грибка от человека к человеку впервые зарегистрированы в США. При этом, данные о наиболее подходящей терапии для панрезистентных инфекций отсутствуют.

Ранее стало известно, что третий вид грибковой плесени обнаружили индийские медики у пациента в штате Уттар-Прадеш. По словам доктора Тяги, он обнаружил у одного из своих пациентов стразу три вида плесени — жёлтую, белую и чёрную. Мужчина два месяца лечился от COVID-19 и уже начал поправляться, однако внезапно одна сторона лица у него начала опухать, из-за чего он не мог закрыть глаза.