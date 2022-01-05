В США подросткам разрешили ревакцинироваться Pfizer

Бустерную дозу вакцины Pfizer от коронавируса для подростков 12-17 лет окончательно одобрил медицинский регулятор CDC (Центры контроля и профилактики заболеваний). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Данные показывают, что бустеры COVID-19 помогают расширить и усилить защиту от «омикрон» и других вариантов SARS-CoV-2. Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) проанализировал имеющиеся данные о безопасности после введения более 25 млн доз вакцины подросткам. Вакцины Pfizer-BioNTech безопасны и эффективны, — сообщает регулятор.

При этом CDC рекомендует, чтобы подростки в возрасте от 12 до 17 лет получали ревакцинацию не ранее чем через 5 месяцев после полной вакцинации.

Ранее бустерную дозу Pfizer одобрил другой медицинский регулятор — FDA. Также регулятор разрешил проводить ревакцинацию детей от пяти лет, страдающих иммунными заболеваниями.

После разрешения обоих регуляторов прививать подростков третьей дозой могут начать в ближайшие дни.