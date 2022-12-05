В США ответили на предложение Латвии бить по аэродромам России Экс-сотрудник Белого дома Робертс осудил предложение Латвии бомбить аэродромы России

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Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что Латвия провоцирует расширение конфликта на Украине. Предложение латвийского министра разрешить Киеву бить по российским аэродромам он на своем сайте назвал путем к эскалации ситуации.

Робертс при этом отметил, что в Вашингтоне одобряют такую риторику Риги.

Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США, — считает бывший сотрудник Белого дома.

Он добавил, что призывы Риги ведут к расширению конфликта на Украине, а действия Вашингтона провоцируют его обострение. В конечном итоге, все это повышает риск ядерной конфронтации.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Киеву «нужно позволить» атаковать места базирования ракет, которыми наносятся удары по критической инфраструктуре Украины, и аэродромы России. При этом опасаться эскалации союзникам не следует, отметил он.