В США от коронавируса умерли более 200 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/a5ae2700-fa98-11ea-89fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy via globallookpress.com/Global Look Press

Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, превысило в США 200 тысяч. Всего COVID-19 официально подтвердили у 6,76 млн. жителей Соединённых Штатов.

С конца февраля коронавирус унёс жизни более 200 000 человек. Больше всего людей от этого заболевания погибло в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Техас и Калифорния, — сообщает телеканал NBC.

Уточняется, что в штате Нью-Йорк от коронавируса умерли 34 тыс. человек, в Нью-Джерси — 16 тысяч, в Техасе и Калифорнии — по 15 тысяч.

Как писал NEWS.ru, в США женщина с диагностированным коронавирусом пришла на свадьбу внука и умерла спустя несколько дней. Молодожёны опубликовали в Сети совместный снимок, на котором инфицированная женщина стоит рядом с ними. Они пояснили, что для этого они попросили фотографа отредактировать изображение, чтобы выглядело, будто жених с невестой стоят рядом с бабушкой. Невеста подчеркнула, что несмотря на критику, обрушившуюся на неё в Сети из-за этого снимка, она рада, что бабушка пришла на свадьбу, так как это был последний раз, когда они видели её живой.