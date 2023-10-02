В США оценили вероятность приезда Путина на саммит АТЭС Госдеп: США не ожидают, что Путин примет участие в саммите АТЭС в Сан-Франциско

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Президент России Владимир Путин

США не ожидают, что президент России Владимир Путин посетит саммит АТЭС, который должен пройти в ноябре в Сан-Франциско, заявил официальный представитель американского Госдепартамента Мэтт Миллер. Он также подчеркнул, что не станет говорить о приглашениях для российской делегации.

Мы обсуждаем маловероятные сценарии. Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь. <...> Его не будет в Сан-Франциско в ноябре, я думаю, всем это ясно. <...> Мы исполним свои обязательства как страны — хозяйки саммита, но мы будем учитывать и наши санкционные решения, — сказал Миллер.

Кроме того, он не стал отвечать на вопрос о возможности приглашения на саммит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Ранее посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев заявил, что Вашингтон не намерен приглашать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско некоторых лидеров государств, в том числе и президента России Владимира Путина. По его словам, Москва продолжает работу с США и добивается от них выполнения обязательств в качестве принимающей стороны мероприятия.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, включающий в себя 21 страну означенного региона. Целями АТЭС является повышение экономического роста, процветания в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества. В странах-участницах проживает около 40% мирового населения, на них приходится приблизительно 54% ВВП и 44% мировой торговли. Саммит АТЭС в 2023 году должен пройти с 11 по 17 ноября в американском Сан-Франциско.