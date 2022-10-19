В США объяснили «послание» Путина по ситуации на Украине Экс-советник Трампа Хилл: Путин «использовал» Маска, чтобы призвать Запад к миру

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Советник экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл заявила, что президент России Владимир Путин «использовал» американского предпринимателя Илона Маска, чтобы отправить послание Западу. Слова Маска о признании за Россией Крыма были призывом Путина к миру на Украине на его условиях, отметила она в беседе с Politico.

Путин играет на амбициях больших людей, дает им ощущение, что они могут сыграть большую роль. В действительности они просто передают его послания. <...> Он хочет, чтобы Запад согласился с его целями, используя таких посланников, как миллиардер Илон Маск, чтобы предложить меры, которые положат конец конфликту на его условиях, — подчеркнула Хилл.

Она считает, что Путин имеет принципиальную позицию в вопросе о новых территориях России. Российский лидер не намерен отдавать Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, а также Крым. Территории стали частью России на века, указала экс-советник Трампа.

Ранее издание Vice со ссылкой на американского политолога и основателя компании Eurasia Group Яна Бреммера сообщило, что Илон Маск общался с президентом России Владимиром Путиным перед публикациями об Украине. По данным издания, Бреммер в рассылке подписчикам компании написал, что миллиардер сам рассказал ему о деталях разговора с российским лидером.