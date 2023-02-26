В США объяснили, почему Украина проиграет России NYP: Украина не может победить Россию из-за медлительности Запада с поставками оружия

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Украина не может победить в противостоянии с Россией из-за медлительности стран Запада в вопросе поставок оружия Киеву, написал обозреватель Майкл Гудвин в статье, опубликованной New York Post. В качестве примера он привел то, как соответствующие решения принимаются администрацией США.

Схема такова, что сначала администрация говорит «нет» на запрос, затем недели или месяцы спустя говорит «да», а недели или месяцы спустя после этого осуществляет доставку, — написал Гудвин.

Он добавил, что еще месяц назад Вашингтон согласился передать Украине танки Abrams, однако теперь в Белом доме говорят, что им может потребоваться до двух лет, чтобы добраться до линии фронта. Слова Байдена о том, что он «пока» не собирается поставлять Украине истребители F-16, по мнению обозревателя, и вовсе могут означать «никогда».

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина напрасно надеется на помощь Вашингтона в вопросе захвата Крыма. По его словам, американские власти лишь на словах поддерживают эти планы Киева, но на деле оказывать помощь ВСУ не станут. Он добавил, что Байден недавно посещал Киев только для того, чтобы подтвердить имидж Вашингтона как союзника Украины, конкретных действий со стороны США эта поездка не подразумевала.