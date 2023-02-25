Экс-разведчик США: Вашингтон только на словах поддерживает захват Крыма ВСУ Экс-разведчик США Риттер: Вашингтон не будет на деле оказывать Киеву помощь в захвате Крыма

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украина напрасно надеется на помощь Вашингтона в захвате Крыма, заявил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его мнению, американские власти продолжат ограничиваться лишь поддерживающей риторикой по этому вопросу.

Мы ни раз говорили, что Крым должен быть под контролем Киева, что это законная цель для ВСУ. <...> Но если мы посмотрим на то, что стоит за этими словами, то увидим, что там буквально нет ничего. Эта риторика никак не повлияет на ситуацию, и тем более не приведет к победе в конфликте, — сказал Риттер.

Он добавил, что цель недавнего визита президента США Джо Байдена в Киев состояла в том, чтобы лишь подтвердить имидж Вашингтона как союзника Украины. Каких-либо конкретных действий со стороны США она не подразумевает.

Ранее Байден заявил, что возвращение Украиной Крыма может произойти не сразу, возможно, этому будет предшествовать некий переходный период. Он также добавил, что Вашингтон не станет указывать Киеву, на чем заканчивать конфликт с Москвой, украинские власти должны самостоятельно принять решение по этому вопросу. США лишь хотят помочь им вести переговоры с Москвой с позиции силы.