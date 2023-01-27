В США объяснили массовые увольнения чиновников Зеленским The Hill: Зеленский массово увольняет чиновников, чтобы Украина вступила в ЕС

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Массовые увольнения высокопоставленных чиновников на Украине связаны со стремлением страны вступить в Евросоюз и НАТО, заявили американские журналисты Марк Тот и Джонатан Свит. В статье для издания The Hill они объяснили многочисленные отставки коррупцией.

Владимир Зеленский начал массово увольнять чиновников из-за коррупции, даже своих ближайших советников и друзей. Кадровые перемены вокруг украинского президента связаны со стремлением страны [вступить] в ЕС и НАТО, — подчеркивается в публикации.

Свит и Тот считают, что Зеленскому всегда было трудно управлять Украиной, что хорошо было видно до начала спецоперации. В то время украинские олигархи, давно привыкшие к коррупции, были особенно неподатливы к реформам. При этом они контролировали большую часть средств массовой информации на Украине.

Авторы статьи допустили сценарий, при котором Зеленский в конечном итоге откажется от власти, передав ее в «более опытные» руки. Он также может стать диктатором, однако подобное развитие событий маловероятно, считают американские журналисты.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки на Украине продолжатся, потому что все внутренние проблемы в стране должны быть устранены. Он считает, что такие меры помогают обеспечить защиту страны.