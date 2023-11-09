В США объяснили, чем обернется для Киева отмена президентских выборов Fox News: Киев останется без западных союзников из-за отмены выборов

Президент Украины Владимир Зеленский рискует остаться без западных союзников из-за своего решения об отмене президентских выборов, которые должны состояться в 2024 году, сообщает Fox News. В публикации говорится, что отказ от выборов нарушает демократические принципы.

Отсрочка выборов может создать дипломатические проблемы для Зеленского, учитывая то, что поддержка Украины со стороны США и на международном уровне неразрывно связана с защитой демократических идеалов, — говорится в публикации.

Ранее украинский лидер заявил, что сейчас не время для проведения выборов в стране и потребовал не «вбрасывать в общество» данную тему. По его словам, власти имеют структуры, «способные ставить точки» в любом политическом споре. Также он отметил необходимость сконцентрироваться на вопросах обороны и посоветовал структурам не тратить «энергию и силы на что-либо другое».

До этого спикер Верховной рады Руслан Стефанчук озвучил основные условия для проведения выборов на Украины. По его словам, их несколько: обеспечение возможности участия в выборах военных, беженцев, организация выборов на территориях, которые Киев все еще считает своими, финансирование процесса в условиях военного конфликта и обеспечение свободного доступу к медиа.