В США обвинили «российских хакеров» в атаке на связанную с Байденом фирму

https://static.news.ru/photo/7ea49564-f330-11ea-a2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Корпорация Microsoft обвинила «поддерживаемых государством российских хакеров» в атаке на консалтинговую фирму SKDKnickerbocker, которая работает с кандидатом в президенты США Джо Байденом и другими политиками Демократической партии.

В корпорации уточнили, что атака имела место в последние два месяца. Хакеры использовали разные методы, в том числе фишинг — один из способов заставить пользователей обманным путём выдать пароли для доступа к информации. Благодаря хорошей защите, злоумышленникам не удалось проникнуть в сети фирмы, сообщает Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника.

Один из собеседников издания отметил, что точно не установлено, была ли целью хакеров избирательная кампания Байдена или они пытались добыть сведения о других клиентах консалтинговой фирмы. В Microsoft комментировать ситуацию отказались.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совбезе РФ рассказали об усилении разведывательных и деструктивных действий США в киберпространстве других стран. При этом было отмечено, что Вашингтон объявляет главными источниками киберугроз в мире Россию, Китай, Северную Корею и Иран для оправдания в глазах мирового сообщества любых своих действий.