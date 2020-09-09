В США обвинили «российских хакеров» в атаке на связанную с Байденом фирму

Корпорация Microsoft обвинила «поддерживаемых государством российских хакеров» в атаке на консалтинговую фирму SKDKnickerbocker, которая работает с кандидатом в президенты США Джо Байденом и другими политиками Демократической партии.
В корпорации уточнили, что атака имела место в последние два месяца. Хакеры использовали разные методы, в том числе фишинг — один из способов заставить пользователей обманным путём выдать пароли для доступа к информации. Благодаря хорошей защите, злоумышленникам не удалось проникнуть в сети фирмы,
Один из собеседников издания отметил, что точно не установлено, была ли целью хакеров избирательная кампания Байдена или они пытались добыть сведения о других клиентах консалтинговой фирмы. В Microsoft комментировать ситуацию отказались.
Ранее NEWS.ru писал, что в Совбезе РФ рассказали об усилении разведывательных и деструктивных действий США в киберпространстве других стран. При этом было отмечено, что Вашингтон объявляет главными источниками киберугроз в мире Россию, Китай, Северную Корею и Иран для оправдания в глазах мирового сообщества любых своих действий.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен