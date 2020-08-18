В США не снимут ограничения сразу после появления вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c6c02906-e199-11ea-a01b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giannis Panagopoulos via www.ima/www.imago-images.de

Власти США не смогут сразу же отменить все принимаемые в связи с пандемией санитарные меры, когда появится вакцина от коронавируса, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По мнению эксперта, «забыть обо всём» и «делать что угодно» сразу после появления вакцины невозможно, сфера общественного здравоохранения и после появления препарата будет нуждаться в повышенном внимании, передаёт Bloomberg.

Фаучи считает, что на создание общего иммунитета у населения страны после начала вакцинации потребуется достаточно продолжительное время.

Это не произойдёт в первые же пару месяцев после появления вакцины, — сказал инфекционист.

Как писал NEWS.ru ранее, повсеместная вакцинация от гриппа в 2020 году поможет снизить нагрузки на больницы, а также упростит борьбу с коронавирусной инфекцией. В этом убеждён старший советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлворд.