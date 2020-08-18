В США не снимут ограничения сразу после появления вакцины от COVID-19

Власти США не смогут сразу же отменить все принимаемые в связи с пандемией санитарные меры, когда появится вакцина от коронавируса, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
По мнению эксперта, «забыть обо всём» и «делать что угодно» сразу после появления вакцины невозможно, сфера общественного здравоохранения и после появления препарата будет нуждаться в повышенном внимании,
Фаучи считает, что на создание общего иммунитета у населения страны после начала вакцинации потребуется достаточно продолжительное время.
Это не произойдёт в первые же пару месяцев после появления вакцины, — сказал инфекционист.
Как писал NEWS.ru ранее, повсеместная вакцинация от гриппа в 2020 году поможет снизить нагрузки на больницы, а также упростит борьбу с коронавирусной инфекцией. В этом убеждён старший советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлворд.
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