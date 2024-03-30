В США назвали главную проблему Украины в конфликте с Россией Forbes: главная проблема Украины — республиканцы США, дружащие с Россией

Фото: МО Украины

Основная проблема Киева в конфликте с Москвой заключается не в нехватке вооружений, а в том, что представители Республиканской партии Палаты представителей США «поддерживают Россию», пишет Forbes. Как отмечает издание, после того как ВСУ столкнулись с блокировкой дальнейшей американской помощи, военные начали выпускать не 10 тысяч снарядов в день, а всего две тысячи.

Нехватка гаубиц — не самая большая проблема украинского артиллерийского корпуса. Самая большая проблема — это дружественные России республиканцы в Палате представителей Конгресса США, которые с октября начали блокировать дальнейшую американскую помощь Украине, — говорится в материале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что законодатели Штатов, которые задерживают финансирование Киеву, должны были помочь Украине еще вчера. По его словам, в настоящее время Киев хочет сосредоточиться на Конгрессе США, чтобы они поняли, насколько Украина нуждается в военной помощи.

Он также высказался о предстоящих выборах президента США, которые пройдут осенью 2024 года. Как подчеркнул Зеленский, кто бы ни стал новым американским лидером, он будет надеяться, что поддержка Вашингтона Киеву не изменится.