В США назвали единственную причину, почему ВСУ еще воюют Ветеран ВС США Дрейвен: в рядах ВСУ воюют солдаты НАТО

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что украинская армия была бы неспособна сопротивляться российской, если бы не солдаты НАТО, воюющие на стороне Киева. Многих заставили надеть военную форму Украины, отметил он в Twitter.

Вашингтону не составило труда заставить действующих военных отказаться от своих званий и надеть военную форму Украины, то же самое касается и других западных союзников, — написал Дрейвен.

Он утверждает, что подобную информацию никогда официально не обнародует. В случае поражения Киева никто из этих солдат не вернется домой, но факт о наемниках давно не является секретом, считает ветеран. По его мнению, Украина давно бы пала, если бы ее защищали только украинские военные.

Считается, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран.

Ранее сообщалось, что третий по счету новозеландский наемник, воевавший на стороне ВСУ, погиб на Украине. Об этом сообщило Радио Новой Зеландии (RNZ). Информацию о его гибели подтвердили в МИД страны. Речь идет о бывшем военнослужащем Сил обороны Новой Зеландии по имени Кейн Те Тай. На Украине он находился около года. Известно, что наемник погиб в ходе боев на востоке страны, но точное место не называется.