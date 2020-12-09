В США началось налоговое расследование в отношении сына Байдена

https://static.news.ru/photo/9f03735c-3ab1-11eb-8cda-fa163e074e61_660.jpg Фото: emocratic National Convention/Global Look Press

В штате Дэлавэр прокуратура ведёт расследование, касающееся налоговых выплат Хантера Байдена — сына побеждающего на президентских выборах США кандидата от демократов.

Я очень серьёзно отношусь к этому вопросу и уверен, что профессиональное и объективное расследование покажет, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов, — цитирует РБК слова Байдена-младшего.

Американские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники уточняют, что следователей интересуют сделки Хантера Байдена с китайскими партнёрами и некоторые другие его финансовые операции. Отмечается, что расследование в отношении Байдена-младшего было инициировано ещё в 2018 году, до выдвижения его отца кандидатом в президенты.

Прокуратура проверяет, не нарушал ли Хантер Байден или его партнёры законы США о налогах и отмывании денег. При этом указывается, что в последние месяцы расследованием было приостановлено, чтобы не повлиять на итоги выборов в США.

Кандидат в президенты Джо Байден заявлял, что гордится своим сыном, который стойко справляется с серьёзными вызовами и нападками.

Выборы президента в США состоялись в начале ноября. По предварительным данным победу на них одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден, хотя официальных итогов пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что 17 штатов США подали в Верховный суд обращения в поддержку иска генпрокурора Техаса Кена Пакстона о непризнании итогов выборов президента из-за массовых нарушений в четырёх штатах, где победу одержал демократ Джо Байден.