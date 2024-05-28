В США начали обучение новой передовой модели ИИ OpenAI сообщила о старте обучения новой передовой модели ИИ

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разработавшая ChatGPT американская компания OpenAI сообщила, что приступила к обучению усовершенствованной модели искусственного интеллекта, которая придет на смену системе GPT-4, лежащей в основе ее чат-бота. Кроме того, как сказано в пресс-релизе на сайте компании, будет создан комитет для консультаций совета директоров по вопросам безопасности проектов OpenAI.

OpenAI недавно начала обучение следующей передовой модели искусственного интеллекта, и мы ожидаем, что результаты выведут нас на новый уровень возможностей. <…> Хотя мы гордимся тем, что выпускаем ведущие модели по своим возможностям и безопасности, мы приветствуем обсуждение по данному вопросу, — сказано в сообщении.

Помимо этого, компания объявила о создании комитета по вопросам защиты и безопасности. Он будет отвечать за подбор рекомендаций для совета директоров по критическим решениям в области безопасности и защиты для проектов и операций OpenAI, отмечается в пресс-релизе.

Ранее экс-сотрудник OpenAI рассказал, что компания, известная разработкой нейросетей ChatGPT и DALL-E, делает ставку на «блестящие продукты», жертвуя при этом безопасностью. По его словам, разработчикам искусственного интеллекта следовало бы уделять больше внимания вопросам конфиденциальности пользователей и проблеме социального воздействия.