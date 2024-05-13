В США медведь вытащил водителя из машины и уволок в лес

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В американском Массачусетсе черный медведь вытащил из автомобиля попавшего в аварию 31-летнего мужчину и затащил в лес, сообщает CBS News. По предварительным данным, мужчину во время инцидента частично выкинуло из автомобиля, спустя некоторое время его тело обнаружил медведь и поволок в лесополосу.

Следователи предполагают, что водитель не справился с управлением, несколько раз задел ограждение, после чего съехал с шоссе и врезался в деревья. В автомобиле, кроме него, никого не было.

Когда к месту ДТП прибыла первая помощь, тело автомобилиста находилось вне транспортного средства. При этом в лесу неподалеку заметили медведя. Согласно уликам, в какой-то момент медведь добрался до тела пострадавшего, — следует из заявления местных полицейских.

Ранее в Приморском крае застрелили медведя, который проник на территорию школы в селе Агзу. Хищник пробрался к учебному заведению прямо во время уроков. Зверь представлял опасность для детей и находящихся поблизости жителей, поэтому служба охотнадзора выдала разрешение на его отстрел.

Также сообщалось, что жительница Башкирии сумкой и пакетом отбилась от разъяренного медведя, который пытался на нее напасть. После инцидента пострадавшая была доставлена в больницу.