В США экс-полицейскую признали виновной в убийстве темнокожего

В США экс-полицейскую признали виновной в убийстве темнокожегоВ США экс-сотрудницу полиции признали виновной в убийстве темнокожего по неосторожности
В США бывшую сотрудницу полиции города Бруклин-Сентер Ким Поттер признали виновной в убийстве по неосторожности чернокожего Данте Райта. Такое решение вынесло жюри присяжных. Об этом сообщает ТАСС.
Поттер
Оглашение вердикта суда намечено на 18 февраля 2022 года. Защита просила выпустить подсудимую под залог, однако суд в этом отказал.
Инцидент произошёл 11 апреля 2021 года. Полицейские Бруклин-Сентер остановили автомобиль, за рулём которого находился 20-летний Райт по причине наружения правил движения. Когда молодого человека попытались задержать, он сел в автомобиль и попытался скрыться. После этого полицейская Поттер выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Водитель оказался мёртв.
В полиции произошедшее сочли ошибкой Поттер: якобы она хотела применить электрошоковое устройство, но перепутала и взялась за пистолет.
Это происшествие случилось в разгар суда над полицейским Дереком Шовином, которого
В июне 2020 года американский суд приговорил Дерека Шовина к 22 годам тюремного заключения за убийство Джорджа Флойда. При этом сторона обвинения просила для Шовина 30 лет тюрьмы, а родственники погибшего требовали пожизненного заключения.