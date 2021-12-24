В США экс-полицейскую признали виновной в убийстве темнокожего

В США бывшую сотрудницу полиции города Бруклин-Сентер Ким Поттер признали виновной в убийстве по неосторожности чернокожего Данте Райта. Такое решение вынесло жюри присяжных. Об этом сообщает ТАСС.

Поттер обвиняется в причинении смерти по неосторожности первой и второй степени. Ей грозит 15 лет тюремного заключеия и штраф в размере $30 тысяч по первому пункту обвинения и 10 лет лишения свободы и $20 тысяч по второму пункту. Присяжные признали вину женщины по каждому из пунктов.

Оглашение вердикта суда намечено на 18 февраля 2022 года. Защита просила выпустить подсудимую под залог, однако суд в этом отказал.

Инцидент произошёл 11 апреля 2021 года. Полицейские Бруклин-Сентер остановили автомобиль, за рулём которого находился 20-летний Райт по причине наружения правил движения. Когда молодого человека попытались задержать, он сел в автомобиль и попытался скрыться. После этого полицейская Поттер выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Водитель оказался мёртв.

В полиции произошедшее сочли ошибкой Поттер: якобы она хотела применить электрошоковое устройство, но перепутала и взялась за пистолет.

Это происшествие случилось в разгар суда над полицейским Дереком Шовином, которого обвиняли в убийстве чернокожего Джорджа Флойда. Инцидент произошёл в мае 2020 года в Миннеаполисе. В ходе ареста Флойда полицейский применил удушающий приём. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве.

В июне 2020 года американский суд приговорил Дерека Шовина к 22 годам тюремного заключения за убийство Джорджа Флойда. При этом сторона обвинения просила для Шовина 30 лет тюрьмы, а родственники погибшего требовали пожизненного заключения.