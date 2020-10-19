В США число заразившихся COVID-19 за сутки возросло на 48 тысяч

https://static.news.ru/photo/5f4d5a9a-1219-11eb-a185-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

За минувшие сутки в США выявлено более 48 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В общей сложности в США с начала пандемии заболели более 8,1 млн человек. По этому показателю, а также по уровню смертности от коронавируса страна занимает первое место в мире. Жертвами COVID-19 в Штатах стали 219,6 тысячи человек.

По количеству выздоровевших, США находятся на третьем месте — 3,2 млн человек. В этом они уступают Индии и Бразилии.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп назвал сроки появления американской вакцины от коронавируса. По его мнению, это произойдёт после президентских выборов, которые намечены на 3 ноября. Он отметил, что в настоящее время финальные испытания лекарства проводятся целым рядом местных компаний.