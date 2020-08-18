В сенате США вновь обвинили РФ во «вмешательстве» в выборы 2016 года

https://static.news.ru/photo/09633762-e177-11ea-97f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leila Navidi/Leila Navidi

Сайт WikiLeaks играл ключевую роль в российской кампании по вмешательству в президентские выборы 2016 года. Об этом говорится в докладе комитета по разведке американского сената.

Эксперты не нашли никаких доказательств того, что бывший в то время кандидатом Дональд Трамп или его предвыборный штаб могли вступить в сговор с российскими властями.

Однако мы нашли неопровержимые доказательства российского вмешательства и обнаружили очень тревожные действия со стороны ФБР в части, касающейся их готовности положиться на выводы «досье Стила» без проверки методологии и источников, — сказал сенатор Марко Рубио, слова которого цитирует заявление комитета в связи с выпуском доклада.

В документе говорится, что Кремль «в агрессивном и многоплановом формате влиял или пыталось влиять на исход выборов в 2016 году». А сайт WikiLeaks этому способствовал.

Сегодня комитет по разведке сената США выпустил пятый том доклада о «российском вмешательстве» в американскую президентскую гонку.

17 мая 2017 года Минюст США доверил спецпрокурору Роберту Мюллеру поиск попыток оказать влияние на ход президентской кампании 2016 года. Он был уполномочен расследовать, во-первых, попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы, во-вторых, любые связи или координацию между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.

В отчёте говорится, что вмешательство в кампанию, которое в США приписывают фирме «Конкорд», происходило на средства российских властей и осуществлялось посредством «активных действий» в социальных сетях. При этом компании не предоставили доступа к 3,5 млн страниц доказательств по вменяемым обвинениям.