В сенате США почти единогласно приняли проект о передаче активов РФ Украине Сенатский комитет в США поддержал проект о передаче российских активов Украине

Фото: МО Украины

Комитет по иностранным делам сената Конгресса США почти единогласно поддержал законопроект, подразумевающий передачу российских замороженных активов Украине, передает корреспондент ТАСС. Против высказался лишь один человек.

Да, законопроект принят. «За» проголосовали 20 [законодателей], против высказался один, — сообщил представитель комитета.

В тексте документа сообщается, что США предоставят дополнительную помощь Украине за счет активов РФ, конфискованных не только у Центробанка, но и у суверенных лиц. При этом решения относительно счетов последних должны приниматься совместно с международными союзниками.

После голосования в комитете законопроект передадут сенату в полном составе, а затем палате представителей конгресса. Последним этапом в этой цепочке станет президент США Джо Байден.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Евросоюза медлят с использованием замороженных российских активов из-за последствий. По словам источников, члены ЕС боятся ответных мер со стороны РФ, а также правовых проблем. Все эти нерешенные вопросы могут привести к тому, что российские активы так и не удастся задействовать для помощи Украине.