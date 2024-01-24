Politico: страны ЕС боятся использовать активы РФ из-за последствий

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Некоторые страны Евросоюза медлят с использованием замороженных российских активов из-за последствий, пишет Politico со ссылкой на собственные источники. По их словам, члены ЕС боятся ответных мер со стороны РФ, а также правовых проблем. Все эти нерешенные вопросы могут привести к тому, что российские активы так и не удастся задействовать для помощи Украине.

По информации издания, пока что речь идет лишь о налогообложении прибыли от активов с России. Именно эти поступления и планируется направить на помощь Киеву. Представители Евросоюза начнут обсуждение соответствующего вопроса на заседании, которое состоится 24 января.

По словам официальных лиц и дипломатов ЕС, некоторые страны ЕС с осторожностью относятся к предложениям использовать такую прибыль, опасаясь ответных мер со стороны России и юридических проблем. Таким образом, ЕС, скорее всего, согласится только на первый шаг — разделить прибыль и решить, что с ней делать позже, — говорится в материале.

Ранее эксперт Евгений Коган заявил, что использование российских активов грозит странам ЕС серьезными репутационными рисками. При этом положительный эффект от такого шага будет минимальным, отметил он.