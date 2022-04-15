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США

В результате стрельбы в Южной Каролине пострадали 12 человек

В результате стрельбы в торговом центре в Южной Каролине пострадали 12 человек
00:57, 17 апреля 2022
В результате стрельбы в Южной Каролине пострадали 12 человек Фото: XinHua/Global Look Press
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Не менее 12 человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре американского города Колумбия, штат Южная Каролина. Об том сообщил глава полицейского управления города Скип Холбрук. Его слова приводит ТАСС.

По словам полицейского, 12 человек пострадали, из ни- 10 получили огнстрельные арнения, воесь человек госпитализированы, двое — в критическом состоянии. Погибших нет.

Задержаны три человека. По нашим данным, как минимум один из них вел стрельбу, — сообщил также Холбрук.

По его словам, стрельба произошла из-за конфликта между посетителями ТЦ, знакомыми друг с другом.

В данном случае не идет речи о том, что случайный человек пришел в торговый центр и открыл стрельбу, — пояснил полицейский.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла на территории торгового центра Columbian Center. В результате пострадали несколько человек. Сотрудники полиции эвакуировали посетителей центра.

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