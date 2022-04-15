В результате стрельбы в Южной Каролине пострадали 12 человек

Не менее 12 человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре американского города Колумбия, штат Южная Каролина. Об том сообщил глава полицейского управления города Скип Холбрук. Его слова приводит ТАСС.
По словам полицейского, 12 человек
Задержаны три человека. По нашим данным, как минимум один из них вел стрельбу, — сообщил также Холбрук.
По его словам, стрельба произошла из-за конфликта между посетителями ТЦ, знакомыми друг с другом.
В данном случае не идет речи о том, что случайный человек пришел в торговый центр и открыл стрельбу, — пояснил полицейский.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла на территории торгового центра Columbian Center. В результате пострадали несколько человек. Сотрудники полиции эвакуировали посетителей центра.