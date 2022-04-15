Неизвестный расстрелял посетителей торгового центра в США

Стрельба произошла на территории торгового центра в американском городе Колумбия (штат Южная Каролина). В результате пострадали несколько человек. Неизвестный открыл огонь в здании Columbian Center в предпасхальный день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной полиции.

Мы готовы подтвердить, что по итогам данного инцидента есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении полиции.

По их данным, пока неизвестно, насколько тяжёлые ранения получили пострадавшие. Также не раскрывается их точное число, равно как и информация о причинах инцидента и личности злоумышленника.

В настоящее время полиция проводит эвакуацию ТЦ и осмотр места происшествия.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в стрельбе в нью-йоркском метро, произошедшей 12 апреля. Задержанным оказался 62-летний афроамериканец Фрэнк Джеймс. О мотивах его поступка пока не сообщается.