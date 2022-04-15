18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

США

Неизвестный расстрелял посетителей торгового центра в США

Неизвестный расстрелял посетителей торгового центра в Южной Каролине
22:55, 16 апреля 2022
Неизвестный расстрелял посетителей торгового центра в США Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Стрельба произошла на территории торгового центра в американском городе Колумбия (штат Южная Каролина). В результате пострадали несколько человек. Неизвестный открыл огонь в здании Columbian Center в предпасхальный день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной полиции.

Мы готовы подтвердить, что по итогам данного инцидента есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении полиции.

По их данным, пока неизвестно, насколько тяжёлые ранения получили пострадавшие. Также не раскрывается их точное число, равно как и информация о причинах инцидента и личности злоумышленника.

В настоящее время полиция проводит эвакуацию ТЦ и осмотр места происшествия.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в стрельбе в нью-йоркском метро, произошедшей 12 апреля. Задержанным оказался 62-летний афроамериканец Фрэнк Джеймс. О мотивах его поступка пока не сообщается.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео