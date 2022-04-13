NYP: полиция задержала подозреваемого в стрельбе в метро Нью-Йорка

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в стрельбе в нью-йоркском метро 12 апреля, сообщает The New York Post. Задержанным оказался 62-летний афроамериканец Фрэнк Джеймс. О мотивах его поступка пока не сообщается.

Подозреваемый в совершении нападения в метро Нью-Йорка Фрэнк Джеймс был арестован, — передаёт NYP.

Инцидент произошёл во вторник, 12 апреля, на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, мужчина в зелёном строительном жилете и противогазе открыл канистру, из которой пошёл дым, после чего начал стрелять в пассажиров и преследовать их.

По имеющимся данным, 21 человек был госпитализирован с огнестрельными ранениями и отравлением дымом в больницу NYU Langone неподалёку от места происшествия. После оказания помощи, 10 человек были выписаны. Жизни остальных ничто не угрожает, заверяют медики.

Пятеро были доставлены в медцентр Maimonides, троих оттуда уже выписали. Ещё три человека оказались в больнице New York — Presbyterian.