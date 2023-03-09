В Пентагоне охарактеризовали «Сармат» как боеспособное оружие Глава NORAD ван Херк: российская ракета «Сармат» в высокой степени боеспособна

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Старт «Сармата»

Глава североамериканского командования воздушной обороны (NORAD) генерал Глен ван Херк заявил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в высокой степени боеспособна. В этой связи Пентагону требуются средства сдерживания, отметил он на слушаниях в конгрессе, сообщает РИА Новости.

В апреле 2022 года Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» — в высокой степени боеспособного стратегического оружия, которое подтверждает критическую важность современных и надежных возможностей сдерживания для США, — подчеркнул генерал.

Он также указал на испытания российской атомной подлодки «Белгород» с торпедами «Посейдон», которыми можно наносить удары по прибрежным целям с расстояния в тысячи километров. По его мнению, нужно «держать Россию под угрозой». Ван Херк считает, что североамериканский континент также могут поразить российские крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой заступают на боевое дежурство в 2023 году. Также продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет «Циркон», отметил глава государства.