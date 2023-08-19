В Пентагоне не стали говорить о достижении целей Киева невоенным путем

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Говорить об урегулировании конфликта на Украине и достижении целей Киева дипломатическим путем преждевременно, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью газете Washington Post. По его словам, сначала необходимо дождаться завершения контрнаступления ВСУ.

Я не собираюсь комментировать какие-либо будущие события, текущие переговоры или любые подобные вещи. Я бы сказал, что есть разные способы достижения этих целей. И прямо сейчас я бы сказал, что, наверное, слишком рано говорить об этом. Контрнаступление еще не исчерпало себя. Нужно посмотреть, чем все это закончится, а после — двигаться дальше, — сказал он.

Так он ответил на вопрос, ведутся ли в настоящее время какие-либо переговоры между Россией и Украиной. Также председатель назвал текущий конфликт «борьбой за существование» для Украины, однако для этого потребуются значительные усилия. При этом Милли отказался отвечать на вопрос, победит ли Киев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшем будущем переговоров между Россией и Западом по Украине не будет. По его словам, западные спонсоры провоцируют Киев на повышение ставок. Лавров добавил, что Москва рассматривает «лицемерные призывы Запада к переговорам» как уловку в попытке выиграть время для ВСУ.