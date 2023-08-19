Лавров: перспективы переговоров между РФ и Западом по Украине нет

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В ближайшем будущем переговоров между Россией и Западом по Украине не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналом «Международная жизнь». По его словам, западные спонсоры провоцируют Киев на повышение ставок.

Западные спонсоры непрерывно подталкивают Киев к повышению ставок, перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине сейчас не просматривается, — сказал Лавров.

Он добавил, что Москва рассматривает «лицемерные призывы Запада к переговорам» как уловку в попытке выиграть время для Вооруженных сил Украины. При этом общая помощь стран Запада Киеву за время специальной военной операции превысила $160 млрд.

Ранее Лавров заявил о «дружной» реакции стран Запада на переворот в Нигере. Глава дипломатического ведомства также подчеркнул, что текущие процессы свидетельствуют о том, что более справедливое и устойчивое мироустройство постепенно «пробивает себе дорогу».

Кроме того, дипломат заявил об опасности «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, инициатива украинского лидера нацелена на то, чтобы Россия капитулировала, согласилась ущемить свою безопасность и бросила на произвол судьбы миллионы русских.