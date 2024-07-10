Грязевой поток затопил город в США и попал на видео CNN: жителей Нью-Мексико эвакуируют из-за мощного наводнения

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Жители деревни Руидозо в американском штате Нью-Мексико опубликовали видео с последствиями мощного наводнения, внезапно обрушившегося на населенный пункт. На опубликованных CNN кадрах можно заметить, как потоки грязной воды несутся по дорогам возле домов. В течении увязли бревна, колеса и мусор.

Власти начали эвакуировать местных жителей. Отмечается, что из-за наводнения в Руидозо закрыты мосты. Во всей деревне зафиксированы сильные разрушения, а в некоторых домах произошла утечка газа. Власти призвали жителей подняться на возвышения и зарегистрироваться в местной системе «красного кода».

Ранее на штаты Техас и Луизиана обрушился тропический шторм «Берилл». В результате стихийного бедствия погибли восемь человек. Двое погибших обнаружены в Хьюстоне — в дом одного из них ударила молния, мужчина погиб при пожаре. Женщина и мужчина скончались при падении деревьев. В Луизиане жительница также погибла из-за рухнувшего на ее дом дерева.

5 июля в Подмосковье мужчина погиб во время урагана «Орхан», который обрушился на столицу и столичный регион. Его насмерть придавило упавшим деревом. Тело погибшего нашли в лесу недалеко от деревни Проводы в Домодедово. Помимо этого, при падении деревьев из-за непогоды в Москве пострадали два человека, семь автомобилей получили повреждения.