В Нью-Йорке появились огромные очереди из желающих проголосовать досрочно

https://static.news.ru/photo/2b3e18ae-17a8-11eb-8589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Жители Нью-Йорка, желающие проголосовать за одного из кандидатов в президенты США досрочно выстраиваются в километровые очереди у избирательных участков, открывшихся 24 октября.

Участки для досрочного голосования продолжат свою работу до 3 ноября — основного дня голосования. По мнению многих из тех, кто стоит в этих очередях, чем больше граждан проголосует досрочно, тем менее загруженными будут избирательные участки 3 ноября.

Лично мне раннее голосование помогает справиться с беспокойством по поводу этих выборов. Я могу раньше прийти, раньше проверить, что мой голос был учтён, — передаёт ТАСС слова одного из избирателей.

К 26 октября в Штатах в досрочном голосовании приняли участие уже 60 082 857. Более 40,1 млн человек отдали свой голос по почте, ещё около 19,9 млн — лично.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский бизнесмен Виктор Бут, который отбывает в американской тюрьме 25-летнее наказание, заявил, что в ночь после дня президентских выборов в США может начаться новая гражданская война. По его словам, поводом для неё станет нежелание кандидатов на высокий пост признавать своё поражение.