Бут считает, что в США в ночь после выборов начнётся гражданская война

https://static.news.ru/photo/eac93e38-1726-11eb-a9fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский бизнесмен Виктор Бут, который отбывает в американской тюрьме 25-летнее наказание, заявил, что в ночь после дня президентских выборов в США может начаться новая гражданская война. По его словам, поводом для неё станет нежелание кандидатов на высокий пост признавать своё поражение.

Очень похоже на то, что вечер дня выборов войдёт в учебники истории, как официальная дата начала второй гражданской войны в США: обе стороны не признают результаты выборов в случае своего поражения, — цитирует Бута РИА Новости.

Россиянин считает, что и демократы, и республиканцы «готовы использовать любые трюки и приёмы из опыта всех цветных революций и переворотов, которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет», чтобы обернуть результаты выборов в свою пользу. Он не исключает даже захват Белого дома в день выборов, которые закончатся 3 ноября.

Бут подчеркнул, что в такой ситуации может последовать отвлекающее событие в виде войны, к примеру, с Ираном или Китаем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп досрочно отдал свой голос на выборах нового главы государства. Политик посетил избирательный участок в городе Палм-Бич в штате Флорида. После этого глава государства в очередной раз раскритиковал голосование по почте и заявил, что выбрал более безопасный способ.