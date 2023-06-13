В Минфине США рассказали, какие проблемы возникли у доллара из-за санкций Глава Минфина Йеллен: санкции США мотивировали страны мира искать альтернативы доллару

Фото: Shutterstock

Ограничительные меры, вводимые США, мотивируют страны мира искать альтернативные доллару инструменты взаимных расчетов. Такое признание сделала глава американского министерства финансов Джанет Йеллен в ходе слушаний в финансовом комитете палаты представителей конгресса государства. Ее слова приводит РИА Новости.

Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов, — сказала министр.

При этом она подчеркнула, что в настоящее время для большинства стран нет значимых путей обхода использования американской валюты в качестве резервной.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара. При этом она подчеркнула, что альтернативы валюте США пока нет и эта тема в принципе не вызывает озабоченности.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил о том, что процесс дедолларизации запущен, рано или поздно он приведет к завершению доминирования американской валюты. При этом дипломат признал, что позиции доллара в мировой экономике пока еще сильны.