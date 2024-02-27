В Конгрессе США подготовят резолюцию по отстранению Байдена Конгрессмен Бак внесет резолюцию об отстранении Байдена от власти

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Член палаты представителей США Кен Бак заявил о намерении внести на рассмотрение резолюцию, призывающую правительство воспользоваться 25-й поправкой к конституции и отстранить от власти президента Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News. Обозначенная норма допускает начало процесса, если большинство сотрудников администрации и вице-президент придут к выводу, что глава государства не в состоянии выполнять свои функции.

Социальные проблемы и угрозы в сфере безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей. Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить интересы страны на первое место и двигаться вперед, задействовав 25-ю поправку, — сказал конгрессмен.

По информации телеканала, Бак считает наиболее весомым аргументом для запуска процедуры недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра. В нем Байден охарактеризован как «пожилой человек с плохой памятью». Конгрессмен отметил, что приведенная в докладе информация подтверждает неспособность президента выполнять свои прямые обязанности.

Ранее Джо Байден перепутал Россию и Китай в ходе выступления на зимней встрече Ежегодной национальной ассоциации губернаторов. Американский лидер рассказал о времени, проведенном с председателем КНР, и добавил: «было ясно, что он возглавит Россию».

В свою очередь бывший лидер США Дональд Трамп заявлял, что администрация Белого дома во главе с Джо Байденом может нанести стране большой ущерб в течение девяти месяцев, оставшихся до выборов главы государства. Политик обосновал это тем, что нынешний президент страны некомпетентен.