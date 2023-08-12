Конгрессмен Стюби внес резолюцию об импичменте Байдену

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член палаты представителей США, республиканец Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту Джо Байдену, сообщается на сайте политика. В качестве причины импичмента конгрессмен назвал злоупотребление полномочиями, взяточничество, вымогательство и мошенничество.Политик указал, что действующий глава государства был вовлечен в бизнес своей семьи и принимал деньги от иностранцев.

Резолюция об импичменте Джозефа Байдена, президента США, за тяжкие преступления и проступки, — говорится в представленном документе.

Также Стюби указал на «препятствие правосудию», что связано, по утверждению конгрессмена, с противодействием расследованию против сына президента Хантера Байдена. Кроме того, законодатель добавил, что под мошенничеством, указанным в качестве причины импичмента, он понимает обман инвесторов.

Некоторое время назад представительница Республиканской партии Марджори Тейлор Грин объявила о намерении внести в конгресс законопроект об объявлении импичмента президенту Байдену. Законодатель обвинила хозяина Белого дома в неспособности защитить страну и нарушении конституционных обязанностей по охране границ. По ее словам, Байден является прямой угрозой национальной безопасности США.

В свою очередь член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт из штата Колорадо также поставила вопрос об импичменте президенту Джо Байдену. Причиной этого она назвала неспособность главы государства выполнять должностные обязанности по охране границ страны.