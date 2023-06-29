В компании Гейтса соискательниц на собеседовании спрашивали о любимом порно

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Кандидаткам на должности в офисе американского миллиардера Билла Гейтса во время собеседований задавались вопросы сексуального характера, пишет The Wall Street Journal. По информации собеседниц американского издания, пожелавших остаться неназванными, их «спрашивали о внебрачных связях, о том, какую порнографию они предпочитают, есть ли у них в телефоне фотографии в обнаженном виде».

Задавались ли подобные вопросы мужчинам, неизвестно, говорится в публикации. В то же время в службе по подбору персонала Gates Ventures заявили, что проверку биографических данных обычно проводит третья сторона, а сами они не в курсе о задаваемых на собеседованиях вопросах.

Журналисты американского издания выяснили, что собеседования проводила консалтинговая компания Concentric Advisors, сотрудники которой пытались собрать любую информацию, которая могла бы быть использована для шантажа людей, намеревающихся напрямую работать с Гейтсом.

Ранее 14-летний калифорнийский подросток Кайран Квази получил должность разработчика программного обеспечения для системы спутникового интернета Starlink в компании Илона Маска SpaceX. По словам самого вундеркинда, он выдержал десять раундов собеседований с сотрудниками компании, прежде чем получить работу.