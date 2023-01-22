В Калифорнии мужчина открыл стрельбу на праздновании Китайского Нового года

Фото: Li Jianguo/XinHua/Global Look Press

В Калифорнии мужчина открыл стрельбу на праздновании Китайского Нового года, передает Los Angeles Times. По меньшей мере погибли 10 человек, еще 16 ранены. Полиция не сообщала о задержании стрелка.

По сообщению издания, инцидент произошел в городе Монтерей-парк, когда там праздновали двухдневный фестиваль, посвященный Китайскому Новому году. На мероприятии присутствовало несколько десятков тысяч человек.

18 января в Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погиб один человек. Еще двое пострадали. Одним из них оказался 15-летний подросток, у которого при себе был пистолет. Юноша открыл ответный огонь.

Полиция начала поиски человека, который стрелял первым. Вооруженного подростка, открывшего ответный огонь, привлекут к ответственности за ношение оружия без лицензии.