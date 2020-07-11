В Калифорнии из-за пандемии на свободу могут выйти ещё 8 тысяч заключённых

https://static.news.ru/photo/5a69b5de-c339-11ea-84fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Департамент исправительных учреждений и реабилитации штата Калифорния (CDCR) планирует к концу августа освободить ещё до восьми тысяч заключённых в связи с пандемией коронавируса.

В заявлении CDCR говорится, что в результате принятых мер по борьбе с распространением инфекции численность заключённых была сокращена на 10 тысяч человек.

По оценкам ведомства, теперь к концу августа могут быть освобождены ещё восемь тысяч заключённых.

Эти меры принимаются для обеспечения здоровья и безопасности заключённых и сотрудников, — приводятся в пресс-релизе слова главы CDCR Ральфа Диаза.

В заявлении отмечается, что освобождены могут быть только те заключённые, чьи тюремные сроки истекают через год или ранее, и у которых нет признаков, указывающих на высокий риск насильственных действий с их стороны.

Однако освобождение не коснётся тех, чьи сроки связаны с насильственными преступлениями, домашним насилием и противозаконными действиями сексуального характера.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с появления первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей.

Как ранее писал NEWS.ru, в тюрьме Сан-Квентин штата Калифорния умер насильник и убийца Ричард Стайтли, приговорённый судом к смертной казни. Причиной смерти Стайтли стал коронавирус.