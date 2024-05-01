В Госдуме раскрыли, что не так с отказом США от российского урана Депутат Говырин: отказ США от урана из России объясняется многолетним запасом

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Газовые центрифуги для разделения изотопов урана в цехе разделительного производства Уральского электрохимического комбината

Решение властей США о запрете закупок урана из России создает впечатление, что оно было принято только для картинки в СМИ, так как импорт российского сырья доступен до 2028 года, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он также обратил внимание на тот факт, что на протяжении последних лет США активно закупали уран, создавая запас на будущее.

Такое впечатление, что законопроект принят только для газетных заголовков, так как он дает право американским властям продолжать закупки до января 2028 года. В качестве условий для продолжения закупок указано отсутствие альтернативных источников урана для поддержания работы реакторов, — пояснил он.

Гаврилов также подчеркнул, что на РФ приходится почти 40% мирового обогащения урана, при этом американский рынок становится все менее привлекательным. Вместо этого Россия ориентирована на поставки в Китай, Индию и Иран, где сейчас ведутся основные стройки реакторов. Он напомнил, что по итогам 2023 года США купили российского уранового топлива на рекордную сумму впервые с 2010 года — $96 млн. Еще одним важным нюансом является тот факт, что в РФ используется самая эффективная газоцентрифужная технология обогащения и спрос на такое сырье продолжает расти.

То есть они запаслись им на годы вперед, а потом типа запретили. Отмечу, что мировой спрос на уран продолжит рост, так как переход на зеленую энергетику выгоднее осуществлять через увеличение количества АЭС. Поэтому объектом поставок является высокопробное низкообогащенное урановое топливо для использования в реакторах нового поколения, — заключил он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году США приобрели у России уран на $1,2 млрд. Вашингтон резко нарастил закупки урана в последние месяцы прошлого года на фоне запрета на импорт этого материала, если он имеет российское происхождение.