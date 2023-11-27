В Госдепе отреагировали на публикацию Bild о давлении на Украину Госдеп назвал ложной заметку Bild о давлении США и Германии на Украину

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Публикация в издании Bild о давлении США и Германии на Украину с целью добиться начала переговоров не соответствует действительности, заявил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О’Брайен. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон не наблюдает признаков готовности России к обсуждению мира.

Заметка в Bild была интригующей, однако, нет. <...> Мы ничего по Украине без Украины не решаем. <...> Другая реальность заключается в том, что мы не видим признаков, что Россия готова рассмотреть возможность содержательных, подлинных переговоров о мире, — сказал дипломат.

24 ноября Bild со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщила, что США и Германия снабжают Украину оружием именно в тех количествах, которые позволят ВСУ удерживать фронт, но не предоставят возможности вернуть утраченные территории. По информации издания, таким образом западные союзники хотят побудить Киев к переговорам, не договариваясь при этом с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассчитывая, что он сам придет к выводу о необходимости завершения конфликта.

Ранее Зеленский в интервью The Sun отверг возможность переговоров с Россией. По его словам, говорить о мире «любой ценой» нельзя, несмотря на тяжелое положение ВСУ.