В ГД оценили шансы Трампа на участие в выборах после судебного запрета Депутат Новиков: Трамп является лидером одной из главных политических сил США

Фото: Catherine Nance/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Ситуация с выборами в США выглядит сложной и для президента Джо Байдена, и для бывшего главы государства Дональда Трампа, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, особенности американской политической системы позволяют и одному, и другому надеяться и рассчитывать на участие в президентской кампании. Для этого должны быть соответствующие решения партий, которые готовы их выдвигать, отметил он.

Вне зависимости от своего статуса и должностей Трамп формально и неформально является одним из лидеров Республиканской партии, а это одна из ведущих политических сил США. Поэтому его голос будет достаточно долго и убедительно звучать на американской политической сцене. На данный момент ни для того, ни для другого (ни для Трампа, ни для Байдена. — NEWS.ru) мы не можем сказать, что дорога к участию в президентских выборах полностью закрыта, — говорит Новиков.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз. Мероприятие призвано определить кандидата от республиканцев на выборах 2024 год. Решение принято на основании 14-й поправки к конституции. Она ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США». В штабе Трампа назвали вердикт суда ошибочным и пообещали немедленно обжаловать его.