В Fox News заявили о движении США в сторону «тирании» Телеведущий Fox News Карлсон: США ещё на один шаг приблизились к статусу тирании

Джо Байден / Фото Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что Соединённые Штаты совершили ещё один шаг к статусу «тирании». Он в эфире объяснил, почему таковым считает инициативу Демократической партии по наделению силовиков полномочиями преследовать «внутренних террористов».

Однако мы на один шаг приблизились к тирании — притом, что мы, возможно, уже живём при ней благодаря одному документу, который в палате представителей окрестили законопроектом о противодействии внутреннему терроризму, — подчеркнул Карлсон.

Он уточнил, что в законопроекте суть понятия «внутренний терроризм» не раскрыта.

Иными словами, этот законопроект предписывает ФБР — крупнейшему правоохранительному органу в США — отслеживать недоброжелателей [президента] Джо Байдена, — пояснил журналист.

Документ, по мнению Карлсона, наделяет силовиков правом «с оружием совершать аресты». Риск, что после одобрения законопроекта его нормами будут злоупотреблять, не исключён, заключил ведущий Fox News.

Ранее стало известно, что Джо Байден, комментируя стрельбу в городе Буффало, жертвами которой стали 10 человек, 15 мая призвал бороться с внутренним терроризмом и проявлениями расизма в Америке. Он также поблагодарил сотрудников полиции и служб быстрого реагирования за спасение граждан. При этом Байден подчеркнул, что преступления на почве расовой ненависти «отвратительны для самой основы» США.